मध्य प्रदेश: अस्पताल के ICU में वार्ड बॉय ने 16 साल की नाबालिग से की छेड़छाड़, POCSO अधिनियम में मामला दर्ज
मध्य प्रदेश के सागर शहर में स्थित बरगद अस्पताल के ICU में सड़क हादसे के बाद ठीक हो रही एक 16 साल की लड़की के साथ वार्ड बॉय राजा बंसल ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। अस्पताल के CCTV फुटेज में वह लड़की के करीब झुककर उसके हाथ और शरीर के ऊपरी हिस्से के पास कंबल पर हाथ रखता हुआ दिखा। यह घटना तब हुई जब लड़की सो रही थी। शिकायत के मुताबिक, बंसल ने लड़की से यह भी कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे बात करना चाहता है। इसके बाद उसने लड़की का फोन नंबर भी मांगा। लड़की शुरू में तो डर गई थी, लेकिन बाद में उसने अपनी चचेरी बहन को यह पूरी बात बताई।
पुलिस ने राजा बंसल पर मामला दर्ज किया
परिवार द्वारा इंसाफ की मांग करने के बाद पुलिस ने बंसल पर छेड़छाड़ के आरोप में और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। अस्पताल प्रबंधन ने इस घटना को अस्वीकार्य बताया है और एक बयान जारी कर इन आरोपों की निंदा की। उन्होंने साफ कहा कि जिम्मेदार पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अस्पताल के प्रबंधक हर्ष श्रीवास्तव ने कहा, "किसी भी मरीज के साथ अनुचित शारीरिक संपर्क का दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।"