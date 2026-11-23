मध्य प्रदेश के सागर शहर में स्थित बरगद अस्पताल के ICU में सड़क हादसे के बाद ठीक हो रही एक 16 साल की लड़की के साथ वार्ड बॉय राजा बंसल ने कथित तौर पर छेड़छाड़ की। अस्पताल के CCTV फुटेज में वह लड़की के करीब झुककर उसके हाथ और शरीर के ऊपरी हिस्से के पास कंबल पर हाथ रखता हुआ दिखा। यह घटना तब हुई जब लड़की सो रही थी। शिकायत के मुताबिक, बंसल ने लड़की से यह भी कहा कि वह उसे पसंद करता है और उससे बात करना चाहता है। इसके बाद उसने लड़की का फोन नंबर भी मांगा। लड़की शुरू में तो डर गई थी, लेकिन बाद में उसने अपनी चचेरी बहन को यह पूरी बात बताई।