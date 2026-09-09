केरलम के तट पर मंडराया प्लास्टिक प्रदूषण का खतरा, निपटने की नई योजना तैयार

'वान हाई 503' में प्लास्टिक रेजिन, खाने का सामान और केमिकल जैसी कई चीजें भरी हुई थीं। हो सकता है कि इनमें से कुछ सामान तो डूब जाए, लेकिन प्लास्टिक के छोटे दाने (पेलेट्स) जैसे हल्के पदार्थ समुद्र में तैरकर किनारे तक आ सकते हैं। ये स्थानीय समुद्र तटों और समुद्री जीवों के लिए बड़ी समस्या खड़ी कर सकते हैं। प्लास्टिक नर्डल (छोटे-छोटे प्लास्टिक के टुकड़े) खास तौर पर चिंता का कारण हैं, क्योंकि मछलियां गलती से इन्हें खा सकती हैं। इस घटना और हाल ही में हुए एक और जहाज के डूबने के कारण, तेल रिसाव से निपटने का एक मसौदा प्लान तैयार किया गया है। इसका मकसद यह है कि अगर ऐसी घटना दोबारा होती है, तो तट की बेहतर तरीके से सुरक्षा की जा सके।