BRICS शिखर सम्मेलन में शामिल होने भारत आ सकते हैं शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन

यह सम्मेलन ईरान और UAE के बीच बढ़ते तनाव के बीच हो रहा है। इसका असर फिलिस्तीन और दो-राज्य समाधान पर होने वाली चर्चाओं पर पड़ सकता है। उम्मीद है कि ईरान और UAE के बीच मतभेदों को कम करने में भारत मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा।

जानकारों का मानना है कि शिखर सम्मेलन में भारत की परस्पर विरोधी हितों को संतुलित करने और प्रतिद्वंद्वी शक्तियों के बीच सेतु की भूमिका को मजबूत करने की क्षमता की परीक्षा होगी।