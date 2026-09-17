प्रधानमंत्री मोदी को पुतिन और ट्रंप ने जन्मदिन की बधाई दी है (फाइल तस्वीर)

प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दी बधाई

लेखन आबिद खान 01:26 pm Sep 17, 202601:26 pm

क्या है खबर?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 76वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर देश-दुनिया से उनके लिए बधाई संदेश आ रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्हें बधाई दी है। भारत में अमेरिकी दूतावास ने सोशल मीडिया पर लिखा, 'राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बहुत-बहुत शुभकामनाएं देते हैं। आने वाले वर्ष में आपको अच्छे स्वास्थ्य और खुशियों की शुभकामनाएं।'