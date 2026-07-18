केरलम के विझिंजम बंदरगाह से 18 अगस्त से शुरू होगा आयात-निर्यात
केरलम के लिए एक अहम खबर है। विझिंजम अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह में 18 अगस्त से निर्यात-आयात (EXIM) का काम शुरू हो जाएगा। राज्य की नई कार्ययोजना का यह हिस्सा विझिंजम बंदरगाह को एक बड़ा कार्गो हब बना देगा। मुख्यमंत्री वीडी सतीशान पहले निर्यात कंटेनर को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे, जो केरलम की अर्थव्यवस्था और समुद्री व्यापार के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
मिशन समुद्र से केरलम की लॉजिस्टिक्स को बढ़ावा मिलेगा
निर्यात-आयात सेवाएं शुरू होने के बाद विझिंजम बंदरगाह से माल ढुलाई सस्ती होगी और सप्लाई चेन भी सुचारू हो जाएगी। इससे कारोबारियों के साथ-साथ नौकरी ढूंढने वालों को भी बहुत फायदा मिलेगा। यह बंदरगाह सिर्फ 18 महीनों में 20 लाख कंटेनर संभालकर पहले ही अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर चुका है।
यह नया लॉन्च मिशन समुद्र का भी एक अहम हिस्सा है, जिसके तहत केरल बंदरगाहों, जलमार्गों और बेहतर परिवहन साधनों को आपस में जोड़कर एक शीर्ष लॉजिस्टिक्स हब बनने का लक्ष्य रखता है।