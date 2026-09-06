बेंगलुरु के नामी हॉकी क्लब में गंदगी का अंबार, कीड़े मिलने पर मंत्री ने दिए जांच के आदेश
बेंगलुरु के विवेकानगर हॉकी क्लब में जब खाने-पीने की चीजों की जांच की गई, तो वहां से कई चौंकाने वाली चीजें मिलीं। जांच में 40 बोतलें एक्सपायर्ड सॉफ्ट ड्रिंक की पाई गईं, साथ ही कुछ सोडा ऐसे थे जिनकी लेबलिंग FSSAI के नियमों के मुताबिक नहीं थी।
इसके अलावा, रसोई के कई हिस्सों में कीड़े-मकोड़े घूमते नजर आए। जांच अधिकारियों ने बताया कि यह क्लब साफ-सफाई के बुनियादी नियमों को पूरा करने में बुरी तरह नाकाम रहा।
मंत्री खादर ने सख्त खाद्य जांच की मांग की
इन सारी गड़बड़ियों के बाद, अधिकारियों ने क्लब को कानूनी नोटिस भेज दिया है और खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जा रही है। ये सिर्फ इसी क्लब का मामला नहीं है।
इससे ठीक एक दिन पहले, एक दूसरे क्लब की रसोई को भी ऐसे ही कारणों की वजह से बंद करना पड़ा था। अब कर्नाटक के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यूटी खादर चाहते हैं कि पूरे राज्य में खाने-पीने की जगहों की और कड़ी जांच की जाए और लापरवाही बरतने वालों को सख्त सजा मिले। उनका कहना है कि इससे सभी के लिए खाने-पीने की जगहें सुरक्षित रहेंगी।