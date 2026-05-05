दिल्ली के विवेक विहार का अग्निकांड: 9 लोगों की मौत बाद अब हर घर बनेगा अभेद्य किला

निवासी छत और निकास मार्गों में सुधार चाहते हैं

निवासियों की मांग है कि कुछ आसान मगर बेहद ज़रूरी बदलाव तुरंत किए जाएं। इनमें आपातकाल में छत को हमेशा खुला रखना, खिड़कियों की ग्रिल में आपातकालीन निकास की व्यवस्था करना और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को ठीक करना शामिल है, ताकि आग लगने की स्थिति में वे खराब न हों। दरअसल, घटना के समय छत बंद होने और निकास मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हुई थी। पिछले महीने दिल्ली में 2,600 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। ऐसे में निवासियों का कहना है कि इन सुरक्षा उपायों को लागू करने में अब और देर नहीं की जा सकती।