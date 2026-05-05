दिल्ली के विवेक विहार का अग्निकांड: 9 लोगों की मौत बाद अब हर घर बनेगा अभेद्य किला
दिल्ली के विवेक विहार की एक अपार्टमेंट बिल्डिंग में लगी भीषण आग ने 9 जानें ले लीं, जिनमें एक मासूम बच्चा भी शामिल था। इस भयानक घटना के बाद अब वहां के निवासी आग से बचाव और अपनी बिल्डिंग को सुरक्षित बनाने के लिए नियमित बैठकें कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आग एयर कंडीशनर फटने से लगी और तेज़ हवाओं के कारण यह तेज़ी से फैल गई।
निवासी छत और निकास मार्गों में सुधार चाहते हैं
निवासियों की मांग है कि कुछ आसान मगर बेहद ज़रूरी बदलाव तुरंत किए जाएं। इनमें आपातकाल में छत को हमेशा खुला रखना, खिड़कियों की ग्रिल में आपातकालीन निकास की व्यवस्था करना और इलेक्ट्रॉनिक दरवाजों को ठीक करना शामिल है, ताकि आग लगने की स्थिति में वे खराब न हों। दरअसल, घटना के समय छत बंद होने और निकास मार्ग अवरुद्ध होने से लोगों को बाहर निकलने में काफी दिक्कत हुई थी। पिछले महीने दिल्ली में 2,600 से ज्यादा आग लगने की घटनाएं दर्ज की गईं। ऐसे में निवासियों का कहना है कि इन सुरक्षा उपायों को लागू करने में अब और देर नहीं की जा सकती।