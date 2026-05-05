एलन मस्क ने 14 करोड़ रूपये में SEC से किया समझौता, ट्विटर से जुड़ा था विवाद

एलन मस्क ने अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) के साथ चल रहे विवाद को खत्म करने के लिए समझौता कर लिया है। यह मामला ट्विटर (एक्स) में उनकी हिस्सेदारी खरीद से जुड़ा था। इस समझौते के तहत मस्क ने बिना गलती माने 15 लाख डॉलर (लगभग 14 करोड़ रूपये) की रकम देने पर सहमति जताई है। अगर अदालत इस समझौते को मंजूरी दे देती है, तो कई सालों से चल रहा यह कानूनी विवाद अब खत्म हो सकता है।

मामला हिस्सेदारी की जानकारी देने में हुई थी देरी SEC का आरोप था कि मस्क ने ट्विटर में 5 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सेदारी खरीदने की जानकारी देने में करीब 11 दिन की देरी की थी, जो नियमों का उल्लंघन माना गया। नियमों के अनुसार, ऐसी जानकारी समय पर देना जरूरी होता है। रेगुलेटर का कहना था कि इस देरी की वजह से मस्क को बड़ा फायदा हुआ और आम शेयरधारकों को नुकसान उठाना पड़ा, जिससे निवेशकों के बीच भरोसा भी प्रभावित हुआ और विवाद और बढ़ गया था।

टकराव जांच के दौरान बढ़ा टकराव जांच के दौरान SEC ने मस्क पर सहयोग न करने और बार-बार समन टालने का आरोप लगाया, जिससे प्रक्रिया प्रभावित हुई। वहीं मस्क ने भी SEC के तत्कालीन चेयरमैन गैरी जेन्सलर पर परेशान करने और दबाव बनाने का आरोप लगाया था। दोनों पक्षों के बीच यह टकराव लगातार बढ़ता गया और मामला कानूनी लड़ाई तक पहुंच गया। इस वजह से यह विवाद लंबे समय तक चर्चा में बना रहा और दोनों पक्ष आमने-सामने रहे, जिससे मामला और जटिल होता गया।

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