दिल्ली वोटर लिस्ट में 'बड़ी गड़बड़ी', दिवंगत देबरॉय समेत 33 लाख नाम पर उठे सवाल
दिल्ली की नई वोटर लिस्ट में एक चौंकाने वाली गड़बड़ी सामने आई है। जाने-माने अर्थशास्त्री बिबेक देबरॉय, जिनका इसी साल (2024 में) निधन हो गया था, उन्हें 70 साल के मतदाता के तौर पर लिस्ट में शामिल कर लिया गया है।
यह गड़बड़ी सिर्फ एक नाम तक सीमित नहीं है, बल्कि यह एक बहुत बड़े मुद्दे का हिस्सा है। हाल ही में हुए SIR के दौरान 33.1 लाख मतदाताओं को चिह्नित किया गया है। इनमें 11 तरह की 'लॉजिकल' गलतियों के साथ-साथ पिछली सूची से नाम मेल न खाने जैसी समस्याएं भी मिली हैं।
चिह्नित मतदाताओं को नोटिस जारी किए
इन चिह्नित मतदाताओं में 33 लाख से भी ज्यादा नाम शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नाम भी हैं। इन सभी में जानकारी का मेल न खाना या फिर रिकॉर्ड गायब होने जैसी कई दिक्कतें देखी गई हैं।
चिह्नित सभी लोगों को जांच के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। हालांकि, बिबेक देबरॉय जैसी जानी-मानी हस्तियों के मामले में बूथ स्तर के अधिकारी सीधे उनके घर जाकर जांच करेंगे। इन लोगों को खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी गड़बड़ियों को 29 अक्टूबर तक ठीक करना होगा, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।