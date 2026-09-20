दिल्ली वोटर लिस्ट में 'बड़ी गड़बड़ी', दिवंगत देबरॉय समेत 33 लाख नाम पर उठे सवाल

इन चिह्नित मतदाताओं में 33 लाख से भी ज्यादा नाम शामिल हैं। इनमें मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे बड़े नाम भी हैं। इन सभी में जानकारी का मेल न खाना या फिर रिकॉर्ड गायब होने जैसी कई दिक्कतें देखी गई हैं।

चिह्नित सभी लोगों को जांच के लिए नोटिस भेजे जा रहे हैं। हालांकि, बिबेक देबरॉय जैसी जानी-मानी हस्तियों के मामले में बूथ स्तर के अधिकारी सीधे उनके घर जाकर जांच करेंगे। इन लोगों को खुद हाजिर होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन सभी गड़बड़ियों को 29 अक्टूबर तक ठीक करना होगा, जिसके बाद 4 नवंबर को अंतिम वोटर लिस्ट जारी कर दी जाएगी।