दवा दुकानों का 'महाबंद': ऑनलाइन दवाओं से बढ़ रहा नशे का खतरा?
विशाखापत्तनम, विजयवाड़ा और तिरुपति के केमिस्टों ने ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखीं। उनकी आशंका है कि ये प्लेटफॉर्म बिना डॉक्टर की पर्ची के नशे की लत लगने वाली दवाएं और एंटीबायोटिक्स खरीदना बहुत आसान बना देते हैं, जिससे सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है।
केमिस्टों की रैली, जबकि कुछ फार्मेसियां खुली रहीं
स्थानीय दवा विक्रेता संगठनों ने यह दर्शाने के लिए रैलियां निकालीं कि ई-फार्मेसी का पारंपरिक दुकानों और समाज की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को ज़रूरी दवाएं मिलती रहें, विशाखापत्तनम जिले में कम से कम एक फार्मेसी खुली रही और अस्पताल के मेडिकल स्टोर हमेशा की तरह खुले रहे। मेडप्लस जैसी बड़ी चेन ने अपने सभी आउटलेट खुले रखे, जबकि अपोलो फार्मेसी ने बंद के दौरान अपने लगभग आधे स्टोर खोले रखे।