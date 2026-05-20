दवा दुकानों का 'महाबंद': ऑनलाइन दवाओं से बढ़ रहा नशे का खतरा?

केमिस्टों की रैली, जबकि कुछ फार्मेसियां खुली रहीं

स्थानीय दवा विक्रेता संगठनों ने यह दर्शाने के लिए रैलियां निकालीं कि ई-फार्मेसी का पारंपरिक दुकानों और समाज की सुरक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लोगों को ज़रूरी दवाएं मिलती रहें, विशाखापत्तनम जिले में कम से कम एक फार्मेसी खुली रही और अस्पताल के मेडिकल स्टोर हमेशा की तरह खुले रहे। मेडप्लस जैसी बड़ी चेन ने अपने सभी आउटलेट खुले रखे, जबकि अपोलो फार्मेसी ने बंद के दौरान अपने लगभग आधे स्टोर खोले रखे।