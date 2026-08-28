विशाखापत्तनम: महंगे स्मार्टफोन की जिद ने ली 15 वर्षीय किशोरी की जान

फोन को लेकर एक बार फिर बहस होने के बाद लड़की ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह अचेत अवस्था में मिली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरामद कर लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजकल के गैजेट्स का बढ़ता दबाव युवाओं पर कितना गहरा असर डाल सकता है।