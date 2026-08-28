विशाखापत्तनम: महंगे स्मार्टफोन की जिद ने ली 15 वर्षीय किशोरी की जान
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आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गुरुवार को एक 15 वर्षीय किशोरी ने अपनी मां से महंगा स्मार्टफोन खरीदने को लेकर हुए विवाद के बाद कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। वह पिछले कई दिनों से वह फोन मांग रही थी ताकि अपने उन दोस्तों के साथ तालमेल बिठा सके जिनके पास वैसे ही फोन थे। हालांकि, दिहाड़ी मजदूरी करने वाली उसकी मां आर्थिक तंगी के चलते उसे फोन दिला पाने में असमर्थ थी।
पुलिस ने मामला दर्ज किया
फोन को लेकर एक बार फिर बहस होने के बाद लड़की ने खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया। कुछ देर बाद वह अचेत अवस्था में मिली। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
किशोरी के शव को पोस्टमार्टम के लिए बरामद कर लिया गया है। इस घटना ने एक बार फिर समाज को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि आजकल के गैजेट्स का बढ़ता दबाव युवाओं पर कितना गहरा असर डाल सकता है।