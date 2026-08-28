तमिलनाडु: टीचर की पिटाई से 12 साल के छात्र ने दी जान
तमिलनाडु के विरुधुनगर जिले में एक बेहद दुखद घटना सामने आई है, जिसने सबको चौंका दिया है। यहां छठी कक्षा में पढ़ने वाले 12 साल के एक छात्र ने कथित तौर पर अपने शिक्षक की पिटाई और अपमान से परेशान होकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि छात्र ने अपना नोटबुक का काम पूरा नहीं किया था, जिसके बाद टीचर ने उसे पीटा और सबके सामने बेइज्जत किया।
इस मामले ने एक बार फिर स्कूलों में शारीरिक दंड पर लगे प्रतिबंध और क्लासरूम के अनुभवों के बच्चों पर पड़ने वाले गहरे असर को लेकर नई बहस छेड़ दी है।
पुलिस की जांच जारी, शिक्षक और सहपाठियों से पूछताछ
पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी यह जानने के लिए शिक्षकों और छात्र के सहपाठियों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। पुलिस को छात्र का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।
इस नोट में कथित तौर पर छात्र ने लिखा है कि क्लास में उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था। अधिकारियों ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने और उनकी मानसिक सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।