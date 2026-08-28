तमिलनाडु: टीचर की पिटाई से 12 साल के छात्र ने दी जान

पुलिस ने इस घटना की जांच शुरू कर दी है। पुलिसकर्मी यह जानने के लिए शिक्षकों और छात्र के सहपाठियों से पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ था। पुलिस को छात्र का एक सुसाइड नोट भी मिला है, जिसकी जांच की जा रही है।

इस नोट में कथित तौर पर छात्र ने लिखा है कि क्लास में उसका मजाक उड़ाए जाने के बाद उसे बहुत बुरा लगा था। अधिकारियों ने बताया है कि जांच पूरी होने के बाद इस मामले में कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना एक बार फिर स्कूलों में बच्चों को शारीरिक दंड देने और उनकी मानसिक सेहत पर पड़ने वाले असर को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर रही है।