दिल्ली प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकार को लेकर NHRC से अपील

वशिष्ठ ने अपनी याचिका में कुछ साफ नियम बनाने की जरूरत बताई है। इनमें हिरासत में रखे गए लोगों के लिए पौष्टिक भोजन, पीने का साफ पानी और बच्चों व बुजुर्गों के लिए खास देखभाल शामिल है।

वह चाहते हैं कि हिरासत केंद्रों में ठीक से रिकॉर्ड रखे जाएं, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। इस पूरे मामले पर वशिष्ठ ने NHRC से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।