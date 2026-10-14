दिल्ली प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए प्रदर्शनकारियों के मानवाधिकार को लेकर NHRC से अपील
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दिल्ली में चल रहे आंदोलन के बीच, वकील वीरेंद्र वशिष्ठ ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) से गुजारिश की है। उन्होंने कहा है कि हिरासत में रखे गए किसी भी व्यक्ति को खाना, पानी, शौचालय और मेडिकल देखभाल जैसी बुनियादी जरूरतें मिलनी चाहिए।
वशिष्ठ ने खास तौर पर कहा कि भले ही लोगों को हिरासत में लिया जाए, उनके स्वास्थ्य और सम्मान को बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।
वशिष्ठ ने हिरासत में जवाबदेही के लिए नियमों की मांग की
वशिष्ठ ने अपनी याचिका में कुछ साफ नियम बनाने की जरूरत बताई है। इनमें हिरासत में रखे गए लोगों के लिए पौष्टिक भोजन, पीने का साफ पानी और बच्चों व बुजुर्गों के लिए खास देखभाल शामिल है।
वह चाहते हैं कि हिरासत केंद्रों में ठीक से रिकॉर्ड रखे जाएं, ताकि अधिकारियों की जवाबदेही तय हो सके। इस पूरे मामले पर वशिष्ठ ने NHRC से तुरंत कार्रवाई करने को कहा है।