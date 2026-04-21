मणिपुर में बंद के बाद भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत के बाद 5 जिलों में कर्फ्यू देश Apr 21, 2026

सोमवार को एक सामाजिक संगठन ने बंद का आह्वान किया, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा फिर भड़क उठी। सेनापति और कांगपोकपी जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। उख्रुल और तमेंगलोंग में सोमवार रात से ही सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है। दरअसल, 18 अप्रैल को उख्रुल में एक हमला हुआ था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे, और तभी से यह स्थिति बनी हुई है। फिलहाल, इलाके में तनाव बना हुआ है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और कुकी उग्रवादियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं।