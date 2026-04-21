मणिपुर में बंद के बाद भड़की हिंसा, 2 लोगों की मौत के बाद 5 जिलों में कर्फ्यू
सोमवार को एक सामाजिक संगठन ने बंद का आह्वान किया, जिसके बाद मणिपुर में हिंसा फिर भड़क उठी। सेनापति और कांगपोकपी जिलों में इसका सबसे ज्यादा असर दिखा। उख्रुल और तमेंगलोंग में सोमवार रात से ही सामान्य जनजीवन पूरी तरह ठप पड़ गया है। दरअसल, 18 अप्रैल को उख्रुल में एक हमला हुआ था, जिसमें 2 लोग मारे गए थे, और तभी से यह स्थिति बनी हुई है। फिलहाल, इलाके में तनाव बना हुआ है। लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, पीड़ितों के लिए कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं और कुकी उग्रवादियों पर भी आरोप लगाए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने 5 जिलों में कर्फ्यू लागू किया
इससे पहले, 8 अप्रैल को बिष्णुपुर में हुए एक बम विस्फोट में दो बच्चों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ा दी और पांच जिलों में शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लागू कर दिया। इम्फाल में प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में अब तक 19 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं, कांग्रेस पार्टी ने इस पूरे मामले पर केंद्र सरकार की प्रतिक्रिया पर सवाल खड़े किए हैं। उसने यह भी मांग की है कि अशांति से प्रभावित लोगों को तुरंत मदद दी जाए।