अमेरिका में भारत के राजदूत क्वात्रा का आरोप, कहा- पाकिस्तान ने ही कमजोर की सिंधु जल संधि

अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि पाकिस्तान ने दशकों से सिंधु जल संधि को कमजोर किया है। 1960 में बनी यह संधि, जो नदियों के पानी के बंटवारे और भरोसा बनाने के लिए थी, बार-बार के झगड़ों और सीमा पार आतंकवाद की वजह से अपनी मूल सद्भावना खो चुकी है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया। क्वात्रा ने साफ किया कि यह भरोसे के टूटने का सीधा जवाब था।