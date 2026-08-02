अमेरिका में भारत के राजदूत क्वात्रा का आरोप, कहा- पाकिस्तान ने ही कमजोर की सिंधु जल संधि
अमेरिका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने कहा है कि पाकिस्तान ने दशकों से सिंधु जल संधि को कमजोर किया है। 1960 में बनी यह संधि, जो नदियों के पानी के बंटवारे और भरोसा बनाने के लिए थी, बार-बार के झगड़ों और सीमा पार आतंकवाद की वजह से अपनी मूल सद्भावना खो चुकी है। अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए बड़े आतंकवादी हमले के बाद भारत ने इस संधि को निलंबित कर दिया। क्वात्रा ने साफ किया कि यह भरोसे के टूटने का सीधा जवाब था।
पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ उठाने होंगे कदम- क्वात्रा
क्वात्रा ने जोर देकर कहा कि पाकिस्तान को किसी भी तरह के वास्तविक सहयोग से पहले अपने आतंकी नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करना होगा। उन्होंने भारत की जल परियोजनाओं में हो रही देरी की भी आलोचना की और साथ ही पाकिस्तान को सलाह दी कि उसे दूसरों पर उंगली उठाने की बजाय अपने यहां जल प्रबंधन को सुधारने पर ध्यान देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी के रुख का जिक्र करते हुए उन्होंने भारत का साफ संदेश दिया कि आतंक और बातचीत एक साथ नहीं चल सकते हैं।