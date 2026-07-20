आंध्र प्रदेश में बारिश के इंतजार में सूखे खेत, ग्रामीणों ने वर्षा के लिए की मेंढकों की शादी

शादी की रस्म पूरी होने के बाद पूरे गांव ने मिलकर ढोल और नगाड़ों के साथ एक भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान लोग बारिश के लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे और प्रतीकात्मक रूप से पानी छिड़ककर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इसी दिन एक और रस्म भी की गई, जिसमें एक गधे को शामिल किया गया था। आयोजकों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि शादी के बाद मेंढकों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया जाए। एक किसान ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, "बारिश न होने से हमारी फसलें सूख रही हैं।"