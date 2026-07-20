आंध्र प्रदेश में बारिश के इंतजार में सूखे खेत, ग्रामीणों ने वर्षा के लिए की मेंढकों की शादी
आंध्र प्रदेश के बोरमपल्ली गांव में 19 जुलाई को ग्रामीणों ने एक अनोखी रस्म निभाई। उन्होंने बारिश के देवता भगवान वरुण से वर्षा की कामना करते हुए 2 मेंढकों की शादी करवाई। दरअसल, मानसून में देर होने से खेतों में खड़ी फसलें सूख रही थीं और किसानों की चिंता लगातार बढ़ती जा रही थी। इसी उम्मीद में गांव वालों ने 2 मेंढकों को हल्दी और केसर से सजाया और पूरे रीति-रिवाज के साथ उनका विवाह संपन्न कराया। ग्रामीणों को उम्मीद थी कि इस अनोखी परंपरा से जल्द ही जरूरी बारिश हो जाएगी।
ग्रामीणों ने पानी की प्रार्थना के साथ निकाला जुलूस
शादी की रस्म पूरी होने के बाद पूरे गांव ने मिलकर ढोल और नगाड़ों के साथ एक भव्य जुलूस निकाला। इस दौरान लोग बारिश के लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे और प्रतीकात्मक रूप से पानी छिड़ककर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। इसी दिन एक और रस्म भी की गई, जिसमें एक गधे को शामिल किया गया था। आयोजकों ने इस बात का खास ध्यान रखा कि शादी के बाद मेंढकों को कोई नुकसान न पहुंचे और उन्हें सुरक्षित उनके प्राकृतिक आवास में वापस छोड़ दिया जाए। एक किसान ने अपनी तकलीफ बताते हुए कहा, "बारिश न होने से हमारी फसलें सूख रही हैं।"