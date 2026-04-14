विक्रम मिस्त्री यूरोप में, मजबूत रिश्ते बनाने पर जोर
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इस हफ्ते भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बर्लिन में हैं। वे जर्मन अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मुख्य मकसद व्यापार, रक्षा, तकनीक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। यह चर्चा जर्मनी के चांसलर की हालिया भारत यात्रा के बाद हो रही है, जिससे पता चलता है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक हैं।
विक्रम मिस्त्री ने पेरिस में न्यूक्लियर एनर्जी पर चर्चा की
बर्लिन जाने से ठीक पहले विक्रम मिस्त्री पेरिस में थे। वहाँ उन्होंने फ्रांसीसी राजनयिकों के साथ उच्च-स्तरीय वार्ताएं कीं। उन वार्ताओं का मुख्य केंद्र न्यूक्लियर एनर्जी, रक्षा और डिजिटल नवाचार था। ये लगातार हो रही मुलाकातें साफ तौर पर बताती हैं कि भारत पूरे यूरोप के साथ मजबूत रिश्ते बनाने पर जोर दे रहा है, खासकर स्वच्छ ऊर्जा और उन्नत तकनीक जैसे भविष्य के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में।