विक्रम मिस्त्री यूरोप में, मजबूत रिश्ते बनाने पर जोर देश Apr 14, 2026

इस हफ्ते भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री बर्लिन में हैं। वे जर्मन अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बातचीत कर रहे हैं। इस बातचीत का मुख्य मकसद व्यापार, रक्षा, तकनीक और ग्रीन एनर्जी जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाना है। यह चर्चा जर्मनी के चांसलर की हालिया भारत यात्रा के बाद हो रही है, जिससे पता चलता है कि दोनों देश अपनी साझेदारी को और मजबूत करने के लिए काफी उत्सुक हैं।