'भूत बंगला' की एडवांस बुकिंग शुरू

'भूत बंगला' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू, अक्षय कुमार की फिल्म इस दिन होगी रिलीज

लेखन ज्योति सिंह 10:55 am Apr 14, 202610:55 am

क्या है खबर?

अक्षय कुमार अपनी हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' के साथ एक बार फिर दर्शकों का दिल जीतने आ रहे हैं। इस फिल्म का निर्देशन प्रियदर्शन ने किया है, जबकि निर्माण बालाजी टेलीफिल्म्स के बैनर तले किया गया है। इसका ट्रेलर और गाने पहले ही जारी कर दिए थे, जिन्हें देखकर फैंस भी फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। हालांकि, यह इंतजार अब खत्म होने वाला है, क्योंकि 'भूत बंगला' के लिए एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है।