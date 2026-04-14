नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन की जांच शुरू

नोएडा हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन की जांच शुरू, अब तक 350 गिरफ्तार

लेखन गजेंद्र 11:14 am Apr 14, 202611:14 am

क्या है खबर?

दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तानी साजिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने हिंसा को "सुनियोजित साजिश" बताते हुए कहा कि पुलिस मामले में आतंकवाद से संबंधित गिरफ्तारियों के मद्देनजर पाकिस्तान से संभावित संबंध की भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा के मामले में लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया है।