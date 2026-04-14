नोएडा हिंसा में पाकिस्तान कनेक्शन की जांच शुरू, अब तक 350 गिरफ्तार
क्या है खबर?
दिल्ली से सटे उत्तर प्रदेश के नोएडा में सोमवार को कर्मचारियों के आंदोलन के दौरान हुई हिंसा में पाकिस्तानी साजिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के श्रम मंत्री अनिल राजभर ने हिंसा को "सुनियोजित साजिश" बताते हुए कहा कि पुलिस मामले में आतंकवाद से संबंधित गिरफ्तारियों के मद्देनजर पाकिस्तान से संभावित संबंध की भी जांच कर रहे हैं। पुलिस ने अब तक हिंसा के मामले में लगभग 350 लोगों को गिरफ्तार किया है।
बयान
कानून व्यवस्था बाधित करने के इरादे से हिंसा
राजभर ने सोमवार रात को बताया कि यह घटना राज्य के विकास और कानून व्यवस्था को बाधित करने के इरादे से अंजाम दी गई प्रतीत हो रही है। उन्होंने बताया कि हाल में मेरठ और नोएडा से 4 संदिग्ध आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके संबंध पाकिस्तान स्थित संचालकों से थे। ऐसे में साजिश की संभावना बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि एजेंसियां पूरे मामले की गंभीरता से जांच कर रही हैं।
गिरफ्तारी
पुलिस ने अब तक 350 से अधिक को गिरफ्तार किया
नोएडा में हिंसा के मामले में पुलिस ने अब तक 350 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 100 से अधिक लोग पूछताछ के लिए हिरासत में लिए गए हैं। बता दें कि सोमवार को नोएडा में कर्मचारियों का आंदोलन अचानक उग्र होने के बाद कई वाहनों में आग लगी दी गई और कंपनियों पर पथराव हुआ। पुलिस ने लोगों को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे थे।