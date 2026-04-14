IPL 2026: क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी?

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धोनी ने अभी तक नहीं की मैच फिटनेस साबित

धोनी का रिहैब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक मैच फिटनेस साबित नहीं की है। वह केवल नेट्स में बल्लेबाजी अभ्यास कर रहे हैं और विकेटकीपिंग ड्रिल्स में हिस्सा नहीं लिया। 44 वर्षीय धोनी इस सीजन टीम के साथ चेन्नई से बाहर के मैचों के लिए भी यात्रा नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी ने हाल ही में चेपॉक में अभ्यास किया था। हालांकि, वह KKR के खिलाफ मुकाबले से लगभग बाहर हैं।