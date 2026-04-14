IPL 2026: क्या आज कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ खेलेंगे महेंद्र सिंह धोनी?
क्या है खबर?
इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) 2026 में चेन्नई सुपरकिंग्स (CSK) आज (14 अप्रैल) कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) के खिलाफ एमए चिदंबरम स्टेडियम में मुकाबला खेलेगी। हालांकि, महेंद्र सिंह धोनी की वापसी पर संदेह बना हुआ है। वह पिंडली की चोट के कारण इस सीजन के अब तक चारों मैच नहीं खेल पाए हैं और रिपोर्ट्स के मुताबिक पांचवें मैच में भी उनके खेलने की संभावना बेहद कम है।
कारण
धोनी ने अभी तक नहीं की मैच फिटनेस साबित
धोनी का रिहैब प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, लेकिन उन्होंने अभी तक मैच फिटनेस साबित नहीं की है। वह केवल नेट्स में बल्लेबाजी अभ्यास कर रहे हैं और विकेटकीपिंग ड्रिल्स में हिस्सा नहीं लिया। 44 वर्षीय धोनी इस सीजन टीम के साथ चेन्नई से बाहर के मैचों के लिए भी यात्रा नहीं कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, धोनी ने हाल ही में चेपॉक में अभ्यास किया था। हालांकि, वह KKR के खिलाफ मुकाबले से लगभग बाहर हैं।
करियर
CSK जीत पाई है केवल एक मैच
धोनी ने पिछले IPL सीजन में 196 रन बनाए थे और उनका स्ट्राइक रेट 135.17 रहा। वह निचले मध्यक्रम में बल्लेबाजी करते हुए टीम को मजबूती देते रहे। CSK की बात करें तो टीम का इस सीजन अब तक प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है। टीम ने केवल 1 मैच जीता है, जबकि 3 मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा है। टीम अंक तालिका में 9वें स्थान पर है।