भारत-चीन का रिश्ता 2,000 साल से भी ज्यादा पुराना- विक्रम दोरईस्वामी 

BFSU में 102 भाषाओं के पाठ्यक्रम

BFSU कोई साधारण विश्वविद्यालय नहीं है, यहां 102 भाषाओं के पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं, जिनमें तमिल, हिंदी, बंगाली, संस्कृत, उर्दू और अब पंजाबी जैसी भारतीय भाषाएं भी शामिल हैं। दोरईस्वामी ने इन प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि यह एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे दोनों देश लगातार एक-दूसरे से सीखते रहते हैं। उन्होंने छात्रों से भी बात की (जो उन्होंने धाराप्रवाह मंदारिन में की) और उन्हें बताया कि भारत और चीन के बीच मजबूत रिश्ते बनाने के लिए भाषा कितनी महत्वपूर्ण है।