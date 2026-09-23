कर्नाटक: कथित यौन उत्पीड़न के आरोपी शिक्षक ने SP कार्यालय से कूदकर जान गंवाई

कर्नाटक के विजयनगर जिले के एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक की रविवार को मौत हो गई। उन्हें हाल ही में चन्नापटना तालुक के एक निजी स्कूल में बच्चों के साथ कथित यौन उत्पीड़न के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद की कुछ औपचारिकताएं पूरी करने के लिए उन्हें हिरासत में रखा गया था, तभी उन्होंने रामनगर में पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तीसरी मंजिल से छलांग लगा दी, जिससे उन्हें गंभीर चोटें आईं।