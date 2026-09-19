दिल्ली: 64 वर्षीय शख्स ने किया आत्मदाह, आखिरी वीडियो में बेटी को दिया भावुक संदेश
पश्चिमी दिल्ली में शनिवार तड़के एक घर में आग लगने के बाद 64 साल के विजय नाम के एक व्यक्ति का शव मिला है। पुलिस को शक है कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है। घटना से पहले विजय ने यू-ट्यूब पर अपना आखिरी वीडियो पोस्ट किया था और वॉट्सऐप पर एक सुसाइड नोट भी शेयर किया था। पुलिस को सुबह करीब 3:26 बजे आग लगने की सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने मौके से विजय का शव बरामद किया।
विजय ने बेटी से की बात
विजय कई सालों से अकेले रह रहे थे और यू-ट्यूब पर व्लॉग बनाते और अपलोड करते थे। अपने आखिरी वीडियो में उन्होंने सीधे अपनी बेटी को संबोधित करते हुए कहा कि वे उससे बहुत प्यार करते हैं और चाहते हैं कि उनकी अस्थियां यमुना नदी में प्रवाहित की जाएं। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आत्मदाह का रास्ता इसलिए चुना ताकि उनके परिवार को उनके अंतिम संस्कार के तनाव से न गुजरना पड़े। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस बीच उनके पार्थिव शरीर का दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल में परीक्षण किया जा रहा है।