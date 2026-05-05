वियतनामी राष्ट्रपति भारत में: ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर हो सकता है 6,000 करोड़ रुपये का समझौता देश May 05, 2026

वियतनाम के राष्ट्रपति वो वान तो लाम भारत के दौरे पर हैं। उनकी यह यात्रा 5 से 7 मई तक चलेगी। इस दौरान रक्षा सहयोग को लेकर कई अहम बातें होने वाली हैं।

इन चर्चाओं में एक बड़ी बात यह है कि वियतनाम भारत और रूस के संयुक्त प्रोजेक्ट वाली ब्रह्मास सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीद सकता है। करीब 6,000 करोड़ रुपये के इस संभावित सौदे में मिसाइलों की ट्रेनिंग और रखरखाव का सपोर्ट भी शामिल होगा। हालांकि, यह एक बड़ा कदम माना जा रहा है, लेकिन अभी इस पर कोई समझौता होने की उम्मीद नहीं है।