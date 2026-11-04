वियतनाम बस कुछ घंटे दूर, अहमदाबाद से हनोई के लिए सीधी उड़ानें 3 नवंबर से
वियतनाम एयरलाइंस 3 नवंबर से अहमदाबाद से हनोई के लिए सीधी उड़ानें शुरू कर रहा है, जिससे भारत और वियतनाम के बीच यात्रा और भी आसान हो जाएगी। अब चाहे आप छुट्टी मनाने जा रहे हों या काम से, आप हर हफ्ते 4 राउंड-ट्रिप उड़ानों में से किसी एक को चुन सकते हैं।
ये उड़ानें सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट को वियतनाम की राजधानी से सीधे जोड़ेंगी और इनके लिए एयरबस A321 विमान का इस्तेमाल किया जाएगा।
अहमदाबाद से हनोई की उड़ानों का शेड्यूल और किराया
ये उड़ानें हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी। हनोई से ये शाम 5:35 बजे उड़ान भरकर रात 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगी।
वापसी की उड़ान रात 10:45 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और सुबह 4:35 बजे आपको हनोई पहुंचा देगी। इकोनॉमी क्लास के टिकटों का किराया 33,000 रुपये से शुरू होगा, वहीं बिजनेस क्लास के टिकट 1 लाख रुपये तक जा सकते हैं।
अहमदाबाद अब वियतनाम एयरलाइंस के उन भारतीय शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद पहले से ही हैं।