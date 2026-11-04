वियतनाम बस कुछ घंटे दूर, अहमदाबाद से हनोई के लिए सीधी उड़ानें 3 नवंबर से

ये उड़ानें हर मंगलवार, गुरुवार, शनिवार और रविवार को चलेंगी। हनोई से ये शाम 5:35 बजे उड़ान भरकर रात 9:30 बजे अहमदाबाद पहुंचेंगी।

वापसी की उड़ान रात 10:45 बजे अहमदाबाद से रवाना होगी और सुबह 4:35 बजे आपको हनोई पहुंचा देगी। इकोनॉमी क्लास के टिकटों का किराया 33,000 रुपये से शुरू होगा, वहीं बिजनेस क्लास के टिकट 1 लाख रुपये तक जा सकते हैं।

अहमदाबाद अब वियतनाम एयरलाइंस के उन भारतीय शहरों की लिस्ट में शामिल हो गया है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद पहले से ही हैं।