दिल्ली में 1.40 लाख छात्राओं को मिलेगी मुफ्त साइकिल, अब स्कूल का रास्ता होगा आसान

मुख्यमंत्री गुप्ता ने इस मौके पर कहा कि आने-जाने की परेशानी किसी भी लड़की की पढ़ाई में रुकावट नहीं बननी चाहिए। 'विद्या वाहिनी' के लिए 90 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। इस योजना का मकसद लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे वे स्कूल में अपनी हाजिरी बढ़ा सकें, पढ़ाई बीच में न छोड़ें और माता-पिता भी उनकी सुरक्षा को लेकर निश्चिंत रहें। शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने बताया कि यह योजना खासकर उन लड़कियों के लिए फायदेमंद होगी, जिन्हें 9वीं कक्षा में आने के बाद स्कूल आने-जाने में दिक्कतें आती हैं।