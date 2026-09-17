बारामती में बच्चों से भरी बस पलटी, 7 घायल और ड्राइवर फरार

बुधवार सुबह बारामती के सुपे घाट इलाके में विद्या प्रतिष्ठान स्कूल की करीब 40 छात्रों को ले जा रही एक बस खड़ी चढ़ाई वाली सड़क पर चढ़ने की कोशिश करते समय पलट गई। इस हादसे में 7 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में ले जाया गया। एक छात्र को गंभीर चोटें आई हैं और उसे आगे के इलाज के लिए लोनि कलबोर के एक अस्पताल में भेज दिया गया है।