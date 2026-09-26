स्मार्ट क्लासरूम बना डांस फ्लोर, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप
बिहार के डेढगांव के जगदयाल सिंह प्लस-2 हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में 14 छात्र एक भोजपुरी गाने पर स्मार्ट क्लासरूम के अंदर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर स्कूलों में तकनीक का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। अब जिले के अधिकारी खुद इस मामले की जांच में जुट गए हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या था।
शिक्षा विभाग ने प्रिंसिपल को रिपोर्ट देने का निर्देश दिया
शिक्षा विभाग ने स्कूल के प्रिंसिपल लाल बहादुर सिंह यादव को इस पूरी घटना की छानबीन करके जल्द से जल्द एक विस्तृत रिपोर्ट जमा करने को कहा है। विभाग ने बताया कि इसके बाद, क्लासरूम की देखरेख के लिए जिम्मेदार व्यक्ति के साथ-साथ घटना में शामिल छात्रों पर भी कार्रवाई की जाएगी। इस घटना ने स्मार्ट क्लासरूम के इस्तेमाल और उसमें छात्रों की निगरानी पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं।