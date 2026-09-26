स्मार्ट क्लासरूम बना डांस फ्लोर, वायरल वीडियो से मचा हड़कंप

बिहार के डेढगांव के जगदयाल सिंह प्लस-2 हाई स्कूल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस क्लिप में 14 छात्र एक भोजपुरी गाने पर स्मार्ट क्लासरूम के अंदर नाचते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह वीडियो सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं कि आखिर स्कूलों में तकनीक का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है। अब जिले के अधिकारी खुद इस मामले की जांच में जुट गए हैं और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि असल में हुआ क्या था।