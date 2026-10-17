पोस्टमॉर्टम रूम में 'पार्टी' कर रहे थे डॉक्टर, वीडियो वायरल होते ही सस्पेंड

महाराष्ट्र के पिंपरी-चिंचवाड़ में स्थित यशवंतराव चव्हाण मेमोरियल अस्पताल के एक डॉक्टर को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई एक वीडियो सामने आने के बाद हुई, जिसमें डॉक्टर कथित तौर पर अस्पताल के पोस्टमॉर्टम रूम के अंदर शराब पार्टी करते दिख रहे हैं।

घटना गुरुवार रात की बताई जा रही है, जब कोई व्यक्ति डेथ सर्टिफिकेट का इंतजार कर रहा था। वायरल हुए उस वीडियो में एक मेज पर खाने-पीने का सामान और शराब की बोतल रखी दिख रही थी।