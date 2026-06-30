राम मंदिर दान विवाद: VHP ने चंपत राय से झाड़ा पल्ला, ट्रस्ट भी घेरे में

आलोक कुमार ने मंदिर निर्माण के बाद VHP की संलिप्तता नकारी

VHP नेता आलोक कुमार ने साफ कर दिया कि उन्होंने चंपत राय के कामकाज से खुद को अलग कर लिया है। उन्होंने कहा, "मैं चंपत राय के उनके अधिकार क्षेत्र में किए गए कामों से खुद को अलग करता हूं।" उन्होंने यह भी साफ किया कि मंदिर का निर्माण पूरा होने के बाद संगठन का इससे कोई लेना-देना नहीं है।

चंपत राय के इस्तीफे के बाद दान के प्रबंधन को लेकर और भी कई सवाल उठ खड़े हुए हैं और अब इस ट्रस्ट के साथ-साथ इसमें शामिल बैंकों पर भी सबकी कड़ी नजर है।