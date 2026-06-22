VHP का NTA पर लगाया NEET-UG में परीक्षा में भेदभाव करने का आरोप, जानिए क्या कहा
विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने 21 जून को हुई NEET-UG की दोबारा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि हिंदू छात्रों को कलावा और माला जैसे धार्मिक सामान पहनने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मुस्लिम अभ्यर्थियों को अपने हिजाब और बुर्के रखने की छूट मिली थी। बंसल ने NTA से इस पूरे मामले की जांच करने और यह साफ करने की मांग की है कि ड्रेस कोड के नियमों को किस तरह लागू किया गया था।
20 लाख से ज्यादा मेडिकल अभ्यर्थियों ने दी परीक्षा
इस साल की NEET-UG की दोबारा परीक्षा में भारत के 5,440 केंद्रों और विदेश के 14 केंद्रों पर 20 लाख से ज्यादा मेडिकल अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया। NTA ने परीक्षा को बिना किसी परेशानी के कराया, जिसकी बंसल ने तारीफ भी की। इसके बावजूद, उन्होंने जोर देकर कहा कि नियमों में स्पष्टता और निष्पक्षता बेहद ज़रूरी है, खासकर जब इतने बड़े पैमाने पर इतने सारे छात्र इससे जुड़े हों।