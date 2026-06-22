VHP का NTA पर लगाया NEET-UG में परीक्षा में भेदभाव करने का आरोप, जानिए क्या कहा देश Jun 22, 2026

विश्व हिंदू परिषद (VHP) ने 21 जून को हुई NEET-UG की दोबारा परीक्षा के दौरान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (NTA) पर भेदभाव करने का आरोप लगाया है। VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल का कहना है कि हिंदू छात्रों को कलावा और माला जैसे धार्मिक सामान पहनने की इजाजत नहीं दी गई, जबकि मुस्लिम अभ्यर्थियों को अपने हिजाब और बुर्के रखने की छूट मिली थी। बंसल ने NTA से इस पूरे मामले की जांच करने और यह साफ करने की मांग की है कि ड्रेस कोड के नियमों को किस तरह लागू किया गया था।