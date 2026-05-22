वेनेजुएला अब भारत का तीसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बना देश May 22, 2026

मई 2026 में एक बड़ा फेरबदल हुआ है, अब वेनेजुएला भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। 9 महीने के लंबे ब्रेक के बाद, मई के शुरुआती 20 दिनों में वेनेजुएला से तेल का आयात बढ़कर करीब 417,000 बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया। यह आंकड़ा अप्रैल के 283,000 बैरल प्रतिदिन से काफी ज्यादा है। इस बदलाव से साफ पता चलता है कि भारतीय रिफाइनर वैश्विक बाजार में बदलती आपूर्ति के अनुसार कितनी फुर्ती से खुद को ढाल लेते हैं।