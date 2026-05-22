राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव

राज्यसभा की 24 सीटों के लिए 18 जून को चुनाव, खड़गे समेत इन सांसदों की विदाई

लेखन गजेंद्र 11:31 am May 22, 202611:31 am

क्या है खबर?

चुनाव आयोग ने शुक्रवार को राज्यसभा की 24 सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनावों की घोषणा कर दी है। जून-जुलाई में 10 राज्यों के 24 सांसदों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आयोग के मुताबिक, अधिसूचना 1 जून को जारी होगी, जबकि नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 8 जून है। उम्मीदवार 11 जून तक नामांकन वापस ले सकेंगे। मतदान 18 जून को सुबह 9 से शाम 4 बजे तक होगा और वोटों की गिनती शाम 5 बजे शुरू होगी।