जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में फटा बादल, भूस्खलन की चपेट में आए दर्जनों वाहन देश Jul 06, 2026

जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ जिले में बन रहे कुवार हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पर रविवार रात को अचानक बादल फट गया। बादल फटने के बाद कीचड़ और पत्थरों का सैलाब आ गया, जिसने वहां खड़े ट्रकों और टैंकरों को अपनी चपेट में ले लिया और वे मलबे में दब गए। मलबे को हटाने के लिए भारी मशीनरी लगाई गई है और साफ-सफाई का काम चल रहा है। घटनास्थल से सामने आए वीडियो में साफ दिख रहा है कि मलबे का कितना बड़ा ढेर जमा हो गया है।