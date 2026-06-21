केरलम: पूर्व मुख्यमंत्री विजयन की बेटी को ED ने फिर किया तलब
केरलम के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन की बेटी वेणा टी को प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक कथित मामले में पूछताछ के लिए फिर से बुलाया है। ED इस मामले में कोचीन मिनरल्स एंड रुटाइल लिमिटेड (CMRL) से वेणा की अब बंद हो चुकी IT फर्म एक्सलोगिक सॉल्यूशंस को दिए गए 2.78 करोड़ रुपये के भुगतान की जांच कर रही है। आरोप है कि ये रुपये बिना किसी वास्तविक सेवा के दिए गए थे। इससे पहले, 17 जून 2026 को ED के कोच्चि दफ्तर में वेणा से 9 घंटे तक पूछताछ हो चुकी है।
एम्पॉवर इंडिया ने एक्सलोगिक सॉल्यूशंस को 50 लाख रुपये का कर्ज दिया
19 जून 2026 को ED के अधिकारियों ने और सबूत जुटाने के लिए वेणा टी के तिरुवनंतपुरम स्थित बैंक लॉकरों की तलाशी ली। ED को शक है कि वेणा और CMRL के प्रबंधन ने मिलकर संदिग्ध वित्तीय सौदों से 'अपराध की कमाई' की है।
जांच में यह भी सामने आया है कि CMRL के प्रबंध निदेशक ससिधरन कार्था की कंपनी एम्पॉवर इंडिया कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड ने एक्सलोगिक को 50 लाख रुपये का कर्ज दिया था, जबकि इस कर्ज की किस्तें रुकी हुई थीं। यह पूरा मामला 2025 की एक शिकायत के बाद शुरू हुआ, जिसमें एक्सलोगिक और CMRL के बीच हुई धोखाधड़ी का जिक्र था। इस धोखाधड़ी का खुलासा सबसे पहले 2019 में आयकर विभाग के छापे के दौरान हुआ था।