पुणे: जंगल में मृत मिली एयरलाइन कर्मचारी, साथी पर उठे सवाल
पुणे की रहने वाली 35 साल की एयरलाइन कर्मचारी वर्षा तुरकर गोंदिया जिले के एक जंगल में मृत पाई गईं। उनके शरीर पर चाकू से हमले के निशान थे। शाम करीब 7 बजे खैरलांजी हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
वह अपने पुरुष साथी नीतेश अग्रवाल के साथ थीं। नीतेश ने बाद में वर्षा के परिवार को जानकारी दी कि जंगल में नकाबपोश लुटेरों ने उन पर हमला किया था।
नीतेश के मुताबिक, वह तो बिना किसी खरोंच के बच निकले, लेकिन वर्षा की जान चली गई। नीतेश की इस कहानी पर कुछ सवाल उठे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है।
जांचकर्ता नीतेश अग्रवाल के दावे की पड़ताल में जुटे
जांच अधिकारी अब नीतेश की बताई बातों को बारीकी से परख रहे हैं। पुलिस हत्या और लूट, दोनों ही पहलुओं से जांच कर रही है।
सबूत जुटाने के लिए पुलिस ने डॉग स्क्वॉड की भी मदद ली है। इस बीच, वर्षा के पिता ने अपनी बेटी की मौत की निष्पक्ष और गहन जांच की मांग की है।
पुलिस अभी मामले की कड़ियों को जोड़ने में लगी है, इसलिए अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है।