पुणे: जंगल में मृत मिली एयरलाइन कर्मचारी, साथी पर उठे सवाल

पुणे की रहने वाली 35 साल की एयरलाइन कर्मचारी वर्षा तुरकर गोंदिया जिले के एक जंगल में मृत पाई गईं। उनके शरीर पर चाकू से हमले के निशान थे। शाम करीब 7 बजे खैरलांजी हॉस्पिटल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।

वह अपने पुरुष साथी नीतेश अग्रवाल के साथ थीं। नीतेश ने बाद में वर्षा के परिवार को जानकारी दी कि जंगल में नकाबपोश लुटेरों ने उन पर हमला किया था।

नीतेश के मुताबिक, वह तो बिना किसी खरोंच के बच निकले, लेकिन वर्षा की जान चली गई। नीतेश की इस कहानी पर कुछ सवाल उठे, जिसके बाद उन्हें पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया गया है।