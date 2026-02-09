उत्तर प्रदेश के वाराणसी में युवक ने तोड़फोड़ के विरोध में आत्मदाह की कोशिश की

वाराणसी: तोड़फोड़ के विरोध में युवक ने आग लगाने की कोशिश की

Feb 09, 2026

क्या है खबर?

उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम के लिए मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है, जिसके लिए दालमंडी में तोड़फोड़ चल रही है। इसी के विरोध में सोमवार को एक युवक ने खुद को आग लगने की कोशिश की। युवक की पहचान मकान माल‍िक रहमत अली के बेटे अहमद अली के रूप में हुई है। हालांकि, पुलिस ने आग बुझा दिया है। युवक अहमद मौके से फरार है, जबकि उसके भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया है।