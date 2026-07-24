वाराणसी: गंगा नदी में चलेंगी बिजली से संचालित 5 नाव

शहर के मेयर अशोक कुमार तिवारी ने नमो घाट पर इस नई सेवा का उद्घाटन किया। उन्होंने बताया कि इन नावों से यात्रा करना कितना शांत होगा और ये पर्यावरण के लिए भी कितनी अच्छी हैं। इन सभी नावों में GPS सिस्टम लगा है। ये नावें अस्सी घाट और नमो घाट के बीच दिन में 3 बार चक्कर लगाती हैं।

नदी के किनारे बने खास चार्जिंग स्टेशनों पर इन्हें चार्ज किया जाता है। नाविकों का कहना है कि उन्हें इससे न सिर्फ पैसों की बचत हो रही है, बल्कि गंगा को स्वच्छ रखने में वे अपना योगदान भी दे पा रहे हैं, जिससे उन्हें खुशी मिल रही है। अगर यह पायलट प्रोजेक्ट सफल रहा, तो जल्द ही वाराणसी की और भी नावें बिजली से चलने लगेंगी।