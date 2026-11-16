तमिलनाडु में बाघ के पीछे पड़े मंत्री, वन्यजीव कानून उल्लंघन पर छिड़ी बहस

वन्यजीव संगठन वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि वे अरसु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इसमें शामिल अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करें। उनका कहना है कि नियम सभी पर लागू होने चाहिए, किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, एक वन अधिकारी ने दावा किया है कि बाघ का पीछा रिजर्व के बाहर निजी जमीन पर हुआ था, लेकिन वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यह घटना दिखाती है कि भारत के वन्यजीवों को सही मायने में बचाने के लिए कड़े नियम लागू करना कितना जरूरी है।