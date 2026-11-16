तमिलनाडु में बाघ के पीछे पड़े मंत्री, वन्यजीव कानून उल्लंघन पर छिड़ी बहस

तमिलनाडु में बाघ के पीछे पड़े मंत्री, वन्यजीव कानून उल्लंघन पर छिड़ी बहस
तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री वन्नी अरसु हाल ही में तब विवादों में घिर गए, जब एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो में उन्हें और उनके परिवार को मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में सफारी के दौरान एक बाघ का पीछा करते हुए देखा गया। यह वीडियो क्लिप देखते ही देखते वायरल हो गई। वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञों ने मंत्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने वन्यजीव सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन किया है। इन कानूनों के तहत जानवरों को उनके प्राकृतिक घर में परेशान करना मना है।
वन्यजीव समूह अरसु के खिलाफ कर रहे कार्रवाई की मांग
वन्यजीव संगठन वन विभाग से मांग कर रहे हैं कि वे अरसु के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें और इसमें शामिल अधिकारियों पर विभागीय कार्रवाई करें। उनका कहना है कि नियम सभी पर लागू होने चाहिए, किसी को कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। हालांकि, एक वन अधिकारी ने दावा किया है कि बाघ का पीछा रिजर्व के बाहर निजी जमीन पर हुआ था, लेकिन वन्यजीव संरक्षण विशेषज्ञ इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं। उनका कहना है कि यह घटना दिखाती है कि भारत के वन्यजीवों को सही मायने में बचाने के लिए कड़े नियम लागू करना कितना जरूरी है।