वंदे मातरम को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, अब राष्ट्रगान से पहले बजेगा और खड़े होना जरूरी
क्या है खबर?
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय गीत 'वंदे मातरम' को लेकर नए दिशानिर्देश जारी किए है, जिसमें इसके गायन को हर कार्यक्रम में अनिवार्य किया गया है। मंत्रालय ने दिशानिर्देश में बताया है कि 'वंदे मातरम' को कब, कहां, कैसे और कितना गाया जाना है। इसे सभी सरकारी कार्यक्रमों और स्कूलों में राष्ट्रगान 'जन गण मन' पहले गाया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि वंदे मातरम गाते समय सावधान की मुद्रा में खड़े होना अनिवार्य है।
वंदे मातरम
3 मिनट 10 सेकेंड के 6 छंद गाए और बजाए जाएंगे
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति कार्यक्रम, आगमन, राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले-बाद में, राज्यपालों के आगमन, भाषणों से पहले-बाद में, स्कूल-सभा समेत अन्य आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम के 6 छंदों के 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण बजाया या गाया जाए। यह 10 पन्नों का दिशानिर्देश 28 जनवरी को जारी हुआ है, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत साथ बजाया जाता है, तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा और श्रोता सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।
नियम
अभी तक नहीं था कोई नियम
अभी तक राष्ट्रगान के लिए तो नियम था, लेकिन राष्ट्रगीत वंदे मातरम के गायन के लिए कोई आधिकारिक प्रोटोकॉल नहीं था, जबकि जन गण मन के लिए धुन, अवधि और गायन के संबंध में स्पष्ट नियम निर्धारित हैं। यह कदम केंद्र सरकार द्वारा वंदे मातरम को लोकप्रिय बनाने के हालिया प्रयासों का हिस्सा है। इससे पहले राष्ट्रीय गीत की 150वीं वर्षगांठ पर संसद में तीखी बहस हुई थी और गणतंत्र दिवस परेड के दौरान कई झांकियों का प्रदर्शन हुआ था।