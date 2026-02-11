वंदे मातरम को लेकर नए दिशानिर्देश जारी, अब राष्ट्रगान से पहले बजेगा और खड़े होना जरूरी

वंदे मातरम

3 मिनट 10 सेकेंड के 6 छंद गाए और बजाए जाएंगे

हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, तिरंगा फहराने, राष्ट्रपति कार्यक्रम, आगमन, राष्ट्र के नाम संबोधन से पहले-बाद में, राज्यपालों के आगमन, भाषणों से पहले-बाद में, स्कूल-सभा समेत अन्य आधिकारिक अवसरों पर वंदे मातरम के 6 छंदों के 3 मिनट 10 सेकंड का संस्करण बजाया या गाया जाए। यह 10 पन्नों का दिशानिर्देश 28 जनवरी को जारी हुआ है, जिसमें मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रगान-राष्ट्रगीत साथ बजाया जाता है, तो वंदे मातरम पहले बजाया जाएगा और श्रोता सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे।