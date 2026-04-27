शाहजहांपुर में दरगाह में चादर जलाकर तोड़ी जाली, पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने धारा 298 के तहत FIR दर्ज की

पुलिस ने इस मामले में किसी धार्मिक स्थल को अपवित्र करने से जुड़ी धारा 298 के तहत FIR दर्ज की है। पुलिस जांच के लिए आसपास लगे CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। दरगाह के देखभाल करने वाले मोहम्मद अहमद ने बताया कि यह जगह सभी धर्मों के लोगों के लिए बहुत मायने रखती है। उन्होंने पुलिस से अपील की है कि इस घटना के दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए।