'मडगांव एक्सप्रेस' के सीक्वल पर आया बड़ा अपडेट

क्या 'मडगांव एक्सप्रेस' का सीक्वल लेकर आएंगे कुणाल खेमू? दिव्येंदु ने दिया बड़ा अपडेट

लेखन ज्योति सिंह 10:56 am Apr 27, 202610:56 am

क्या है खबर?

कुणाल खेमू ने कॉमेडी-ड्रामा फिल्म 'मडगांव एक्सप्रेस' से निर्देशन की दुनिया में कदम रखा था। मार्च, 2024 में रिलीज हुई इस फिल्म में दिव्येंदु, प्रतीक गांधी और अविनाश तिवारी मुख्य किरदारों में नजर आए थे। कुछ वक्त से फिल्मी गलियारों में चर्चा हैं कि निर्माता इस फिल्म का सीक्वल लेकर आ सकते हैं। इन चर्चाओं पर 'मिर्जाजुर' सीरीज के अभिनेता दिव्येंदु ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने हामी भर दी है कि इन चर्चाओं में पूरी तरह से सच्चाई है।