प्रियंका चोपड़ा बायोपिक में नजर आएंगी

प्रियंका चोपड़ा बनीं इस बायोपिक का हिस्सा, कैमियो से जीतने आएंगी फैंस का दिल

लेखन ज्योति सिंह 11:23 am Apr 27, 202611:23 am

क्या है खबर?

ग्लोबर सुपरस्टार प्रियंका चोपड़ा भले ही विदेश में रहती हों, लेकिन भारत में उनका आना-जाना लगा रहता है। इसकी सबसे बड़ी वजह उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'वाराणसी' है, जिसका निर्माण एसएस राजामौली कर रहे हैं। इस बीच खबर है कि उन्होंने देश में रहते हुए ही एक बायोपिक फिल्म की शूटिंग पूरी कर ली है। इस परियोजना के बारे में ज्यादा जानकारी तो सामने नहीं आई है, लेकिन चर्चा है कि प्रियंका को इसमें एक कैमियो करते हुए दिखाया जाएगा।