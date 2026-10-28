राहुल गांधी के दौरे से पहले जामिया में भीषण तोड़फोड़, पुलिस बुलाकर ऑनलाइन हुई पढ़ाई

जामिया प्रशासन ने बताया कि उन्होंने छात्रों के साथ सात बार बातचीत करके मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन कोई हल नहीं निकला। प्रशासन ने महिला फैकल्टी के खिलाफ मिली धमकियों का भी जिक्र किया। उन्होंने यह भी कहा कि प्रदर्शनकारियों ने कैंपस की संपत्ति पर भारी औजारों का इस्तेमाल किया, जिससे सुरक्षा को लेकर नए खतरे पैदा हो गए हैं। सबकी सुरक्षा को देखते हुए JMI ने 24 अक्टूबर को एक नोटिफिकेशन जारी कर ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी थीं। गांधी के दौरे से पहले ही विश्वविद्यालय ने पुलिस बुला ली थी।