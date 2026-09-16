गुजरात: शिक्षक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, खून से सने कपड़े जलाकर मिटाने चाहे सबूत
गुजरात के वलसाड जिले में एक स्कूल टीचर सुरेश वाघमारे को अपनी पत्नी आनंदी की कथित तौर पर हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया है।
घटना के दिन सुबह-सुबह ही पति-पत्नी के बीच तीखी बहस हुई थी। बताया जा रहा है कि यह झगड़ा उनके शराब पीने की आदतों और घर के काम के बंटवारे को लेकर शुरू हुआ था।
आरोप है कि बहस के दौरान वाघमारे ने आनंदी पर लट्ठे से हमला किया, जिससे उनकी मृत्यु हो गई।
वाघमारे ने कपड़े जलाने की कोशिश की
उसी सुबह कुछ देर बाद उनके बेटे प्रवीण ने अपनी मां आनंदी को जमीन पर लेटा हुआ पाया। जब प्रवीण ने अपने पिता सुरेश से मां की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि 'वह उठ नहीं रही हैं।'
इसके बाद प्रवीण ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जांचकर्ताओं ने बताया है कि वाघमारे ने सबूत मिटाने के लिए आनंदी के खून से सने कपड़े जलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच की और कई अहम सबूत जुटाए हैं। मामले की आगे की छानबीन जारी है।