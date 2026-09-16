गुजरात: शिक्षक ने पत्नी को उतारा मौत के घाट, खून से सने कपड़े जलाकर मिटाने चाहे सबूत

उसी सुबह कुछ देर बाद उनके बेटे प्रवीण ने अपनी मां आनंदी को जमीन पर लेटा हुआ पाया। जब प्रवीण ने अपने पिता सुरेश से मां की हालत के बारे में पूछा तो उन्होंने बस इतना कहा कि 'वह उठ नहीं रही हैं।'

इसके बाद प्रवीण ने तुरंत पुलिस को खबर दी। जांचकर्ताओं ने बताया है कि वाघमारे ने सबूत मिटाने के लिए आनंदी के खून से सने कपड़े जलाने की कोशिश की थी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर गहनता से जांच की और कई अहम सबूत जुटाए हैं। मामले की आगे की छानबीन जारी है।