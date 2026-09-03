रोटी के लिए गए थे यूक्रेन, मिसाइल हमले में तेलंगाना के सुदर्शन गौड़ की मौत

उनके परिवार में पत्नी और बच्चे हैं, जो हैसनबाद में ही रहते हैं। 2 सितंबर को परिवार ने उनके निधन की पुष्टि की, जिसके बाद जगतियाल के MLA संजय कुमार उनके घर पहुंचे। उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और आश्वासन दिया कि गौड़ का शव स्वदेश लाया जाएगा। साथ ही, इस मुश्किल घड़ी में परिवार को हरसंभव मदद दी जाएगी।