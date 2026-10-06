कोच्चि: फर्जी इंटरव्यू के जाल में फंसाकर गैंगरेप, मंत्री ने पीड़िता को दिया हरसंभव मदद का आश्वासन

केरलम के सामाजिक न्याय मंत्री वीई अब्दुल गफूर ने कोच्चि में गैंगरेप का शिकार हुई एक महिला को पूरी मदद देने का वादा किया है। महिला को एक फर्जी नौकरी का झांसा देकर फंसाया गया था। यह घटना 2 अक्टूबर को हुई थी और इस मामले में अब तक 2 संदिग्धों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गफूर ने पीड़िता के पार्टनर से सीधे बात की है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार इलाज और कानूनी प्रक्रिया, दोनों में पूरी सहायता करेगी।