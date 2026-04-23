उत्तराखंड के टिहरी में पिकअप वाहन गहरी खाई में गिरा

उत्तराखंड के टिहरी में 300 मीटर गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन, 8 की मौत

लेखन गजेंद्र 06:00 pm Apr 23, 202606:00 pm

क्या है खबर?

उत्तराखंड के टिहरी में गुरुवार शाम को एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर 300 मीटर गहरी खाई में गिर गया। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है। घटना चंबा-कोटीकॉलोनी मार्ग पर नैल के पास हुई है। हादसे के समय पिकअप वाहन पर चालक समेत 11 लोग सवार थे। 2 लोगों को किसी तरह बचा लिया गया है। उनको खाई से निकालकर पास के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पुलिस और प्रशासन की टीम मौजूद है।