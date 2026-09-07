उत्तराखंड: 9.91 लाख खातों में जमा किए गए पेंशन के 147 करोड़ रुपये
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उत्तराखंड सरकार ने अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि सीधे लोगों के बैंक खातों में भेज दी है। मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से एक ही क्लिक में यह रकम करीब 9.91 लाख लाभार्थियों के पास पहुंच गई है। यह भुगतान राज्य भर के बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवाओं और किसानों के लिए है। इसमें प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार दोनों का पैसा शामिल है।
मुख्यमंत्री धामी ने आधार से जुड़ी राहत की मांग की
अगस्त 2026 में 5,605 नए लोगों को पेंशन की मंजूरी मिली, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि आधार से जुड़ी मुश्किलों या कागजी कार्रवाई की वजह से कोई भी योग्य लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक आसानी से मिल सके।