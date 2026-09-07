उत्तराखंड: 9.91 लाख खातों में जमा किए गए पेंशन के 147 करोड़ रुपये

अगस्त 2026 में 5,605 नए लोगों को पेंशन की मंजूरी मिली, जिनमें वरिष्ठ नागरिक, विधवाएं और दिव्यांगजन शामिल हैं। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कहा है कि वे सुनिश्चित करें कि आधार से जुड़ी मुश्किलों या कागजी कार्रवाई की वजह से कोई भी योग्य लाभार्थी पेंशन से वंचित न रहे। उन्होंने साफ निर्देश दिए हैं कि प्रक्रिया को और आसान और पारदर्शी बनाया जाए, ताकि हर जरूरतमंद को उसका हक आसानी से मिल सके।