कर्णप्रयाग विवाद के बाद उत्तराखंड में तनाव, पुलिस ने निहंगों का मार्च रोका
देहरादून की सीमा पर कुलहाल में गुरुवार देर शाम को उत्तराखंड पुलिस ने निहंग सिखों के एक जत्थे को रोक लिया। ये निहंग सिख अपने 4 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए एक विवाद के बाद पकड़ा गया था। ग्रामीण एसपी पंकज गैरोला ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर हेमकुंड साहिब की ओर आगे बढ़ गए।
मोहाली गुरुद्वारे से शुरू हुआ निहंगों का मार्च
निहंगों का यह मार्च मोहाली के गुरुद्वारा सिंह शहीदन से शुरू हुआ। उन्होंने कहा है कि जब तक उनके साथी रिहा नहीं हो जाते, वे पंजाब नहीं लौटेंगे। असल में, 16 जून को कर्णप्रयाग में तीर्थयात्रियों और स्थानीय लोगों के बीच पार्किंग को लेकर एक झगड़ा हुआ था, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे।
कुलहाल आउटपोस्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात
हेमकुंड साहिब यात्रा के चलते इन दिनों माहौल में तनाव है, इसलिए कुलहाल आउटपोस्ट पर अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि शांति बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है, क्योंकि इस रास्ते से बड़ी संख्या में श्रद्धालु गुजरते हैं।