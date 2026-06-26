कर्णप्रयाग विवाद के बाद उत्तराखंड में तनाव, पुलिस ने निहंगों का मार्च रोका देश Jun 26, 2026

देहरादून की सीमा पर कुलहाल में गुरुवार देर शाम को उत्तराखंड पुलिस ने निहंग सिखों के एक जत्थे को रोक लिया। ये निहंग सिख अपने 4 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे थे, जिन्हें 16 जून को कर्णप्रयाग में हुए एक विवाद के बाद पकड़ा गया था। ग्रामीण एसपी पंकज गैरोला ने बताया कि कुछ प्रदर्शनकारी पुलिस के बैरिकेड्स तोड़कर हेमकुंड साहिब की ओर आगे बढ़ गए।